Stadio Flaminio, svolta nel progetto! Intesa sulla pensilina: si sblocca il dialogo con la Soprintendenza

Stadio Flaminio, l’iter avanza: raggiunto il compromesso tra la Lazio e la Soprintendenza per la storica pensilina

Il futuro della Lazio e l’ambizioso progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio registrano importanti e incoraggianti passi in avanti grazie al dialogo costante tra il club biancoceleste e la Soprintendenza. La strada per restituire un impianto moderno e funzionale alla tifoseria e alla città procede con determinazione, affrontando i nodi cruciali legati alla capienza e alla salvaguardia dei vincoli storici e architettonici.

Come riportato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Corriere dello Sport, le parti in causa stanno riducendo le distanze, trovando intese fondamentali per sbloccare l’iter burocratico e tecnico che ruota attorno a una delle opere più iconiche della Capitale, in attesa del definitivo pronunciamento da parte dell’amministrazione comunale!

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La capienza e i nuovi numeri del progetto per il nuovo Flaminio della Lazio

Il primo snodo cruciale affrontato nel corso dei recenti tavoli tecnici riguarda la capienza massima che la nuova struttura potrà accogliere al termine dei lavori di ristrutturazione. La cifra stimata per il nuovo Flaminio si aggira tra i 47 e i 48 mila spettatori complessivi.

Un valore leggermente inferiore rispetto alla proiezione iniziale che fissava l’obiettivo a 50.570 posti a sedere, ma che viene comunque giudicato pienamente soddisfacente per garantire sostenibilità e un colpo d’occhio straordinario.

L’intento della Lazio resta comunque quello di ottimizzare gli spazi per avvicinarsi il più possibile alla soglia simbolica dei 50 mila tifosi, mantenendo però inalterato l’equilibrio strutturale dell’opera!

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La conservazione della pensilina di Nervi e le soluzioni tecniche per la Lazio

Un secondo e fondamentale passo in avanti registrato nel dialogo con la Soprintendenza riguarda la tutela e la conservazione della storica pensilina originaria, riconosciuta universalmente come uno degli elementi architettonici più caratteristici e di pregio dell’opera firmata da Nervi.

La salvaguardia di questo elemento strutturale rappresentava un vincolo imprescindibile e un nodo complesso in vista dell’installazione del secondo anello e della nuova copertura dell’impianto.

La soluzione tecnica individuata e condivisa permette finalmente di preservare l’integrità della pensilina senza dover rinunciare all’ampliamento complessivo dello stadio della Lazio.

L’iter burocratico e il futuro del nuovo Flaminio per la Lazio

Nonostante i progressi registrati sul fronte tecnico e architettonico, il traguardo finale per l’apertura del nuovo impianto resta ancora lontano e subordinato ad alcuni passaggi istituzionali imprescindibili.

Sullo sfondo del progetto c’è infatti la decisione cruciale che il Comune di Roma dovrà assumere in merito al riconoscimento formale del pubblico interesse dell’opera, un passaggio burocratico obbligato per consentire alla Lazio di avanzare verso le fasi successive di progettazione ed esecuzione.

I colloqui tra gli attori istituzionali vanno comunque avanti con fiducia, confermando la volontà comune di regalare una nuova casa ai biancocelesti con un impianto storico completamente rigenerato!