Isaksen nella storia della Lazio! Mai così decisivo, con Zaccagni out Gattuso potrebbe affidargli la fascia

Lazio, scocca l’ora di Isaksen! Zaccagni è ai box, il danese potrebbe ereditare la fascia da capitano. Le ultimissime

Il massimo campionato italiano riserva colpi di scena inattesi e costringe i club a fronteggiare situazioni di emergenza improvvisa, dentro e fuori dal campo. La Lazio, reduce da un avvio di stagione esaltante, ma ora frenata da problemi fisici di notevole entità, si trova a dover sciogliere un nodo cruciale in vista della delicatissima trasferta dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli.

Con il capitano titolare costretto a fermarsi ai box a seguito dell’infortunio rimediato nella recente gara interna contro il Cagliari, lo staff tecnico deve individuare immediatamente un nuovo leader a cui affidare i gradi di rappresentanza. Come svelato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Messaggero, la decisione all’interno dello spogliatoio biancoceleste sembra ormai presa e pronta per essere ufficializzata!

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I criteri di Gennaro Gattuso e la scelta per la fascia di capitano nella Lazio

L’infortunio occorso a Mattia Zaccagni ha aperto un vero e proprio vuoto nella gerarchia dei leader in campo, aggravato dalla contemporanea assenza dei vicecapitani designati, destinati a partire inizialmente dalla panchina.

Di fronte a questa particolare congiuntura, l’allenatore Gennaro Gattuso ha le idee estremamente chiare sul profilo ideale a cui consegnare i galloni di capitano per le prossime settimane.

La filosofia adottata dal tecnico prevede di assegnare la fascia al giocatore in possesso della maggiore anzianità di militanza attiva all’interno dell’undici titolare che scenderà sul rettangolo verde.

Un criterio meritocratico e basato sulla continuità che individua immediatamente nel talento danese il naturale erede designato per guidare la squadra.

Il ruolo di Gustav Isaksen e il passaggio decisivo nello spogliatoio della Lazio

Il candidato forte designato per ereditare la fascia di capitano della Lazio è dunque Gustav Isaksen, già impiegato come vicecapitano in distinta nel corso di alcune delle ultime uscite ufficiali della squadra.

L’esterno offensivo si candida a rappresentare i compagni contro il Napoli, raccogliendo un’eredità pesante in un momento cruciale della stagione.

Tuttavia, prima di procedere con l’investitura ufficiale e consegnare la fascia al calciatore, l’allenatore intende compiere un gesto di grande spessore umano e professionale, confrontandosi direttamente con il gruppo nello spogliatoio! Un passaggio formale e doveroso.