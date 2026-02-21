Stadio Flaminio, Gualtieri: «Bisognerà esaminare vari dettagli. E’ positivo il fatto che la Lazio voglia…»

Stadio Flaminio. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha parlato del progetto presentato dalla Lazio per rinnovare l’impianto: le sue parole

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha parlato di numerosi temi legati alla Capitale e al suo futuro. Tra le questioni toccate, una delle più rilevanti riguarda i piani per i nuovi stadi, tra cui quello della Lazio. I biancocelesti infatti hanno presentato un progetto per la ristrutturazione dello stadio Flaminio. Le sue parole:

«È molto positivo che la Lazio si voglia dotare di un impianto proprio e che intenda ristrutturare un gioiello come il Flaminio, che da anni è chiuso e versa nel degrado. Adesso ci sarà la conferenza dei servizi preliminare che consentirà di esaminare nel dettaglio i vari aspetti del progetto. Noi lavoreremo con lo stesso impegno messo sul progetto della Roma».

Tempi di realizzazione per entrambi gli stadi: Gualtieri è ottimista

In merito alla tempistica dei lavori, Gualtieri si è mostrato ottimista, dichiarando che la realizzazione dei nuovi stadi sia per la Roma che per la Lazio entro il 2032 è “assolutamente possibile”. Questo impegno coincide con le scadenze imposte dalla candidatura di Roma per ospitare gli Europei del 2032, che vedranno la Capitale come protagonista in caso di assegnazione dell’evento.

Ultimissime Lazio LIVE: il club smentisce voci di cessione, i convocati di Sarri per il Cagliari