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Stadio Flaminio al bivio: tra il 10 e il 13 agosto può arrivare il verdetto decisivo
Il futuro dello stadio Flaminio tiene in sospeso la Lazio di Claudio Lotito, sono giorni cruciali per il del progetto di riqualificazione
Si avvicina un passaggio fondamentale per il progetto con cui la Lazio punta a trasformare lo stadio Flaminio nella propria nuova casa, segnala oggi La Repubblica. Il percorso amministrativo legato al restyling dell’impianto romano sta entrando infatti in una fase particolarmente delicata, con i prossimi giorni che potrebbero chiarire definitivamente quali margini esistano per portare avanti l’idea voluta dal presidente Claudio Lotito.
Secondo le indiscrezioni raccolte tra i tecnici impegnati nella conferenza dei servizi preliminare, tra il 10 e il 13 agosto dovrebbero arrivare i pareri conclusivi della Soprintendenza di Stato. Ed è proprio dalla posizione dell’ente di tutela dipendente dal Ministero della Cultura che potrebbe dipendere gran parte del futuro dell’intervento.
Stadio Flaminio, i due ostacoli indicati dalla Soprintendenza
Il nodo principale riguarda le osservazioni già formulate dalla Soprintendenza sul progetto presentato dalla Lazio. L’ente avrebbe espresso due indicazioni particolarmente restrittive rispetto alla soluzione immaginata dal club.
La prima riguarda la possibilità di coprire visivamente l’impianto progettato da Pier Luigi Nervi attraverso la struttura necessaria a sostenere il secondo anello previsto nel progetto di Lotito. La seconda, considerata ancora più delicata, interessa invece l’attuale copertura della tribuna nobile.
Quest’ultima viene considerata un elemento di grande valore storico e architettonico e, proprio per questo motivo, la sua demolizione non sarebbe stata ritenuta accettabile. Due punti che incidono direttamente sull’impostazione complessiva del restyling.
Stadio Flaminio, parcheggi e viabilità sembrano ostacoli superabili
Il quadro appare invece più aperto sugli altri aspetti tecnici della proposta. Le prescrizioni relative a parcheggi, viabilità e organizzazione degli spazi esterni potrebbero infatti essere superate attraverso le risposte elaborate dai progettisti della Lazio.
Si tratta di un elemento importante perché consentirebbe al club di concentrare il confronto soprattutto sulle questioni di carattere storico e architettonico. Se venisse trovata una soluzione compatibile con i vincoli della Soprintendenza, il progetto potrebbe così compiere un significativo passo avanti.
Stadio Flaminio, attesa anche per la posizione della Regione
Un altro passaggio riguarda la Regione Lazio, che sembrerebbe orientata verso un via libera dal punto di vista tecnico. L’eventuale assenso rappresenterebbe comunque soltanto una tappa del percorso, considerando che successivamente sarà necessario affrontare la conferenza dei servizi decisoria.
Resta particolarmente significativa la posizione del governatore Francesco Rocca. Da una parte il presidente della Regione ha espresso in più occasioni posizioni critiche nei confronti di Claudio Lotito; dall’altra, sul dossier Flaminio, l’orientamento sarà inevitabilmente legato alla valutazione concreta delle carte e alla possibilità di rendere realizzabile l’intervento.
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Agosto può cambiare il futuro del club
Il periodo compreso tra il 10 e il 13 agosto potrebbe dunque rappresentare uno spartiacque. Il sogno della Lazio di avere una casa propria passa soprattutto dalla compatibilità del progetto con la tutela dell’opera di Pier Luigi Nervi.
Se le osservazioni della Soprintendenza dovessero trovare una risposta progettuale convincente, il percorso potrebbe proseguire verso la fase successiva. In caso contrario, il club sarebbe chiamato a intervenire in maniera più profonda sull’attuale proposta. Per Lotito e per tutto l’ambiente biancoceleste si avvicina quindi il momento della verità sul futuro dello stadio Flaminio.
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