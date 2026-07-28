Accordo Lazio per Markmann, ma spunta il nodo famiglia: affare da 6 milioni in stand-by

Lazio e Nordsjaelland d’accordo per Markmann a 6 milioni: l’ultimo via libera spetta ai familiari

Il calciomercato estivo della Lazio non si ferma mai e punta con decisione anche sui giovani talenti internazionali più promettenti in circolazione per rinforzare la rosa in vista del futuro. Nelle segrete stanze del club capitolino la dirigenza ha individuato il profilo ideale per puntellare il reparto arretrato con un innesto di prospettiva straordinaria. Si tratta del giovanissimo difensore centrale danese Noah Markmann, classe 2007, le cui doti tecniche hanno stregato gli osservatori biancocelesti. Come svelato e raccontato dal noto esperto di trattative Alfredo Pedullà, l’operazione tra le società è virtualmente impostata sui binari giusti, ma resta ancora da superare l’ultimo ostacolo burocratico e familiare prima di poter festeggiare l’arrivo del ragazzo sul campo italiano.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso, gli aggiornamenti su Fullkrug e Cancellieri! E’ caos Polymarket

L’intesa tra la Lazio e il Nordsjaelland per Noah Markmann

La trattativa condotta dai vertici della Lazio con la società scandinava ha fatto registrare passi in avanti giganteschi nel corso degli ultimi giorni. Sarebbe stato raggiunto un accordo economico di massima tra i club sulla base di una cifra complessiva pari a 6 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 2 milioni legati al raggiungimento di specifici bonus. Una proposta importante e significativa per un prospetto così giovane, a testimonianza della grande stima e della volontà ferma del club laziale di bruciare la concorrenza internazionale per assicurarsi le prestazioni del difensore.

Il dettaglio decisivo e il futuro di Noah Markmann

Nonostante l’intesa totale raggiunta tra i club e i dettagli economici già definiti nei minimi particolari, l’affare non può ancora considerarsi ufficialmente concluso. Il tassello mancante per la fumata bianca definitiva riguarda infatti l’ok definitivo da parte della famiglia del calciatore, un passaggio burocratico e personale fondamentale per i minorenni che si trasferiscono all’estero e che non è ancora arrivato. La dirigenza della Lazio resta in trepidante attesa e confida di ricevere presto il via libera per accogliere il talento danese nella Capitale, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e a scendere presto sul campo per iniziare la sua nuova avventura professionale.