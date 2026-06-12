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Lo stadio deserto e la contestazione colpiscono: il dato sulle presenze dei supporters della Lazio all’Olimpico

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22 ore ago

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Tifosi Lazio
As Roma 12/05/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

I tifosi della Lazio non mollano la propria protesta: ecco il dato incredibile creato dall’assenza dei supporters allo stadio e dal forte malcontento

La tifoseria della Lazio continua a manifestare il proprio malcontento. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, lo stadio Olimpico è rimasto quasi deserto dalla fine di gennaio fino al termine della stagione, con una media di appena 8.000 spettatori a partita, considerando anche la gara contro il Milan, che ha segnato il ritorno parziale dei tifosi sugli spalti. Il comunicato della curva e la lettera del presidente Claudio Lotito non sono stati sufficienti a placare le ire dei tifosi, infiammando ulteriormente un clima di contestazione diffusa e persistente.

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Le conseguenze sportive e sociali

Questo scenario negativo non riguarda solo l’immagine del club, ma impatta anche sul clima interno e sulla valorizzazione della squadra. Lo stadio vuoto riflette la delusione di una tifoseria esigente, stanca di promesse non mantenute e di una gestione societaria percepita come distante dai valori e dalla storia della Lazio.

La partecipazione ridotta agli eventi casalinghi rappresenta anche una perdita economica significativa per il club, oltre a indebolire il supporto morale alla squadra durante le gare più delicate.

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Lazio e futuro: una svolta necessaria per una ripartenza

Molti osservatori concordano sul fatto che questa deriva societaria debba avere una fine, per rispetto del club, dei giocatori e dei tifosi che ancora continuano a sostenerlo. Serve un cambio di passo, trasparenza nelle scelte, chiarezza sulle strategie sportive e dialogo concreto con i sostenitori.

Solo in questo modo la Lazio potrà restituire entusiasmo al proprio pubblico e tornare a vedere l’Olimpico pieno, ripristinando la centralità del club nella vita dei tifosi e nella cultura calcistica della Capitale.

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