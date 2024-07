Stadi, Abodi: «Mi auguro che a Roma possa accadere quanto successo a Napoli per il Maradona». Le parole del Ministro dello sport

La Lazio è da tempo al lavoro per ottenere il permesso del Comune ad appropriarsi del Flaminio. La speranza che tutto vada a buon fine non appartiene solo all’ambiente laziale, ma è condivisa anche dal Ministro dello Sport Andrea Abodi che, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha spiegato:

PAROLE– «Abbiamo incontrato amministrazioni comunali e club per gli stadi di Bologna, Firenze, Cagliari, Parma e Empoli. E c’è stato un primo incontro al Ministero con il sindaco Manfredi e il presidente De Laurentiis per lo stadio di Napoli. Finalmente si è arrivati all’idea che si lavori tutti insieme per riqualificare e rigenerare profondamente il Maradona. Mi auguro che lo stesso effetto si abbia a Roma o a Milano, dove mi pare manchi ancora una soluzione finale. Ma anche a Palermo, Bari, Verona e Genova c’è fermento. C’è una competizione da vincere: la selezione degli stadi italiani per Euro 32 è una sfida fondamentale: la modernizzazione e umanizzazione dei nostri impianti ».