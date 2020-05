SSL History, oggi si rivive la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta FOTO

La Lazio, tramite il suo format social, fa rivivere ai tifosi le emozioni dell’ultima finale di Coppa Italia giocata contro l’Atalanta

Per colpa del Coronavirus la Lazio, come tutte le altre società di Serie A, è stata costretta a non poter giocare. La società ha deciso di colmare il vuoto con un nuovo format sui social, rivivendo i trionfi passati.

La puntata di oggi di SSL History farà ripercorrere ai tifosi le emozioni vissute il 15 maggio 2019, durante la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. I biancocelesti di Inzaghi vinceranno per la settima volta il trofeo grazie alle reti di Milinkovic e Correa.