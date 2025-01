Squalifica Zaccagni, il capitano salta la sfida contro il Como di venerdì. Fatale il giallo preso nel derby

Squalifica Zaccagni, il capitano biancoceleste salta la sfida di venerdì sera contro il Como essendo diffidato: i dettagli

Partita piena di falli quella che sta andando in scena all’Olimpico tra Roma e Lazio e in cui la squadra giallorossa che aveva trova il doppio vantaggio in pochissimi minuti.

Baroni invece, per il match con il Como dovrà fare i conti con le assenze, visto che venerdì sera contro la formazione lombarda non ci sarà Zaccagni. Il capitano era diffidato, ma con l’ammonizione di questa sera salterà il match con gli uomini di Fabregas.