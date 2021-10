Squalifica Luiz Felipe, Radu scalpita. Ma Sarri medita sorprese

La squalifica di Luiz Felipe apre l’emergenza in difesa in vista della sfida di domenica contro il Verona: Radu in pole ma Sarri può stupire

Archiviata la grande vittoria in rimonta contro l’Inter, la Lazio di Sarri deve già concentrarsi sui prossimi impegni. Domani la sfida in Europa League contro il Marsiglia (dove si rivedrà Acerbi al centro della difesa), domenica l’impegno sul campo del Verona.

E proprio la sfida contro gli uomini di Tudor inquieta maggiormente Sarri. Come riporta il Messaggero infatti, la squalifica di Luiz Felipe, appiedato per una giornata dal giudice sportivo dopo il concitato finale della gara contro i nerazzurri, complica non poco i piani del tecnico toscano per quanto riguarda la linea difensiva visto che Acerbi dovrà scontare la seconda e ultima giornata di squalifica. L’idea che va per la maggiore al momento a Formello è quella di schierare la coppia Patric-Radu, col rumeno che scalpita per fare il suo esordio stagionale. Non è però escluso che Sarri stupisca inserendo a fianco di Patric uno tra Marusic e Hysaj. Saranno lunghe giornate di riflessione.