Squalifica Isaksen, cosa cambia il rinvio con il Genoa per il danese? La situazione

Squalifica Isaksen, alla luce del rinvio della sfida di oggi con il Genoa ecco come cambia la situazione per il giocatore danese: i dettagli

La serie A in rispetto della tragica scomparsa della morte di papa Francesco, ha deciso di rinviare le sfide di quest’oggi di Pasquetta che avrebbero coinvolto anche la Lazio con il Genoa.

Il match si disputerà mercoledì alle ore 18.30 ma cosa cambia per Isaksen? Per il danese visto che il match si disputerà in tale giorno non cambia la sua situazione, visto che tornerà regolarmente contro il Parma