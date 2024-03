Squalifica Guendouzi, la Lazio accelera: oggi il ricorso. E spunta un retroscena sul centrocampista

Squalifica Guendouzi, la Lazio è pronta ad accelerare: oggi verrà presentato il ricorso. Centrocampista sorpresa dallo stop di due giornate

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha rotto gli indugi e ha deciso di accelerare per quanto riguarda la squalifica di Mateo Guendouzi, espulso nel finale della gara contro il Milan e fermato per due giornate dal Giudice Sportivo.

Il centrocampista francese salterà la gara di domani contro l’Udinese ma i biancocelesti sperano di riaverlo a disposizione sabato contro il Frosinone. Il ricorso verrà discusso con ogni probabilità giovedì. L’ex Marsiglia a Formello si è detto stupito di aver ricevuto due giornate di stop: se ne aspettava solo una.