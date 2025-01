Squalifica Gila, il difensore ammonito nel derby: ecco quale partita salterà

Squalifica Gila, il difensore spagnolo è stato ammonito per un fallo su Dybala nel corso del primo tempo del derby

Al 32′ del primo tempo del derby della Capitale Mario Gila è stato ammonito per un fallo in ritardo su Paulo Dybala. Il difensore spagnolo della Lazio è arrivato così alla quinta ammonizione e scatterà la squalifica nei suoi confronti.

Infatti, non sarà disponibile per il prossimo match di Serie A contro il Como in programma venerdì 10 gennaio alle 20:45.