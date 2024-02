Squalifica Fabiani, spunta il retroscena: il DS della Lazio deluso da Maresca. Ecco perchè

Squalifica Fabiani, spunta il retroscena: Il Direttore Sportivo della Lazio deluso dal referto dell’arbitro Maresca

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è grande delusione da parte del DS Angelo Fabiani per la squalifica fino al 20 marzo in seguito alla gara di domenica scorsa tra i biancocelesti e il Bologna.

L’ex dirigente della Salernitana, secondo le ricostruzioni, sarebbe deluso dal referto dell’arbitro Maresca: il direttore di gara infatti ha menzionato anche una presunta spinta di Fabiani nel tunnel degli spogliatoi mentre il DS assicura che le proteste, comunque veementi, siano state solo verbali. In ogni caso non verrà effettuato ricorso.