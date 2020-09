Sportmediaset – Roma, fatta per Milik e Kumbulla

Secondo Sportmediaset mancherebbero solo gli annunci per Milik e Kumbulla.

La Roma sistema difesa e attacco. Date le complicazioni per riprendere Smalling dal Manchester United, i giallorossi avrebbero trovato col Verona l’accordo per un’operazione complessiva da poco più di 20 milioni, si lavora solo sull’ingaggio del calciatore. Il club di Friedkin parte col botto anche in attacco. L’accordo con Napoli e Arkadiusz Milik è totale: prestito oneroso a tre milioni, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. Il nuovo innesto in avanti potrebbe essere propedeutico ad una partenza di Edin Dzeko.