Sportitalia, Pedullà: «La Lazio prenderà un difensore e un trequartista»

Alfredo Pedullà nel consueto aggiornamento sul mercato della Lazio.

Ai microfoni di Sportitalia Speciale Mercato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle trattative e sugli affari legati alla Lazio.

In serata dovrebbe essere in arrivo Fares, dunque sia l’operazione per l’algerino che quella per Muriqi sono concluse. La Lazio però non si fermerà e prenderà un difensore centrale ma anche un trequartista/seconda punta, il ruolo che avrebbe ricoperto il poi sfumato David Silva.