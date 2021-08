Thiago Motta, nel giorno del compleanno vuole fare lo sgambetto alla Lazio

Thiago Motta, il tecnico dello Spezia compie oggi 39 anni. Per la Lazio un motivo in più per non sottovalutare i liguri

Alle ore 18.30 la Lazio scenderà in campo contro lo Spezia per la seconda giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti sono chiamati a confermare l’ottimo risultato ottenuto a Empoli, mentre i liguri dopo aver messo in difficoltà il Cagliari non avranno paura a presentarsi all’Olimpico alla ricerca di punti.

Un motivo in più per non sottovalutare i bianconeri è il compleanno del tecnico Thiago Motta, che vorrà senz’altro festeggiare ai danni della Lazio.