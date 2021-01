Spezia, Nzola una sentenza: solo Immobile e altri due hanno fatto meglio

Nzola sta stupendo tutti in questo inizio di campionato: solo Immobile e altri due sono più decisivi

Anche ieri sera, Nzola ha segnato con la maglia dello Spezia. Il giocatore ha una percentuale realizzativa altissima nel complesso delle reti segnate dallo Spezia: solo Ronaldo, Joao Pedro e Immobile hanno fatto meglio rispettivamente con Cagliari, Juve e Lazio.

«Nzola ha segnato il 39% delle reti dello Spezia in questo campionato, solo João Pedro, Cristiano Ronaldo (entrambi 43%) e Ciro Immobile (41%) hanno fatto più gol in % per la loro squadra» rende noto OptaPaolo.