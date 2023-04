Arrivano i primi dati sulla vendita dei tagliandi per la prossima sfida dei biancocelesti

Mancano pochi giorni a Spezia Lazio, che si giocherà uno stadio Alberto Picco, probabilmente quasi esaurito.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, sarebbero stati venduti 1077 tagliandi sui 1500 disponibili per il settore ospiti. Ci si aspetta quindi una grande affluenza per i tifosi laziali in quel della Liguria