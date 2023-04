Spezia Lazio, Sarri potrebbe perdere un centrocampista: la situazione

In vista della gara di domani sera tra Spezia e Lazio, Maurizio Sarri potrebbe dover fare a meno di Matias Vecino: le ultime

La Lazio sarà domani sera di scena al Picco di La Spezia in una gara cruciale per la corsa alla prossima Champions League.

Come riferito da Il Tempo, Matias Vecino è in dubbio per un fastidio al ginocchio che gli ha fatto terminare anzitempo l’allenamento. Se non dovesse recuperare, Basic sarebbe la prima alternativa di Sarri al trio titolare composto da Milinkovic-Cataldi-Luis Alberto.