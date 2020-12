Spezia Lazio, rifiatano tre big? Leiva e Luis Alberto verso la panchina, scalpita Pereira

In campionato con lo Spezia qualche big dovrebbe riposare

Simone Inzaghi inizia a preparare con sedute video la sfida con lo Spezia, qualche big ha già dimostrato di non essere al 100% in campionato, di non avere la testa libera. Dunque qualche rotazione ci sarà, anche per motivi fisici. In porta quasi certo il ritorno di Strakosha. In difesa Patric, Acerbi e Radu: lo spagnolo potrebbe essere ancora preferito a Luiz Felipe per la facilità di impostazione, ma il ballottaggio è aperto. Il romeno, dopo aver mancato l’esordio in Champions tornerà titolare in Serie A. A centrocampo Leiva e Luis Alberto potrebbero rifiatare, pronti uno tra Akpa Akpro e Cataldi, con Andreas Pereira che scalpita dopo un ottimo spezzone di gara a Dortmund. Sulle fasce riecco Lazzari a destra, a sinistra turno di riposo per Marusic, toccherà ancora a Fares. In attacco difficile che Inzaghi rinunci a Immobile: il compagno di reparto dipenderà dalle condizioni di Caicedo, che prima di partire per la trasferta di ieri aveva accusato qualche problemino. Se l’ecuadoregno sarà ristabilito, potrebbe permettere a Correa di accomodarsi per la prima volta in stagione in panchina. Domani la partenza per Cesena, sabato alle 15 c’è la gara con lo Spezia al Manuzzi. La conferenza di vigilia chiarirà i recuperi e le possibili scelte di formazione.