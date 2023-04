Spezia-Lazio, ecco dove alloggeranno i biancocelesti in Liguria

Spezia-Lazio, i biancocelesti hanno scelto il loro quartier generale per la trasferta di domani contro la formazione di Semplici

L’attesa è finita, domani sera la Lazio sfiderà in campionato lo Spezia di Semplici per puntare a blindare la zona Champions. I biancocelesti per il match di domani, hanno scelto il loro quartier generale e sarà a Lerici divenuta famosa per le spiagge e gli scorci meravigliosi, nonché per il castello affacciato a picco sul mare.