Continua il lavoro in casa Spezia in vista della sfida di sabato sera contro la Lazio. Thiago Motta recupera un giocatore. Si tratta di Giulio Maggiore, che è rientrato regolarmente in gruppo.

Prosegue invece il percorso riabilitativo per Sala, mentre Colley ha svolto lavoro differenziato. Entrambi non ci saranno contro i biancocelesti.