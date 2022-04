Spezia, Nzola escluso dagli allenamenti: il motivo

Nzola non si allenato con i suoi compagni: il giocatore è stato escluso dagli allenamenti con il resto dei compagni

Gran non da poco in casa Spezia in vista della sfida di sabato contro la Lazio. Tutto ruota attorno a Nzola, che in questa stagione ha comunque trovato poco spazio.

Secondo quanto rivelato dall’Ansa, l’angolano, con nazionalità francese, sarebbe stato presente nell’allenamento mattutino. Durante la sessione avrebbe però avuto un diverbio con un compagno. Thiago Motta avrebbe assistito alla scena e l’avrebbe quindi allontanato dal campo.