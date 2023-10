Spalletti: «Zaccagni? L’ho lasciato a casa perché…». Il CT della Nazionale italiana spiega la sua decisione

Luciano Spalletti ha parlato da Coverciano dove è scattato il raduno in vista dei match con Malta e Inghilterra. Il ct ha parlato anche degli anche del bomber della Lazio Zaccagni, alle prese con un problema alla caviglia. Le sue parole:

PAROLE– A sinistra c’è Kean, Raspadori, Zaniolo. Spero ci siano anche Chiesa e Zaccagni: quest’ultimo l’ho lasciato a casa perché ieri sera gli hanno fasciato la caviglia, potevo mica obbligarlo a venire? Lo riguardano loro oggi, senza fretta, perché poi tanto è lui. Probabilmente la società spera nel discorso di cui Sarri è portavoce, ma poi ci sono anche i ragazzi che vengono qui volentieri e se sta bene è chiaro che lo portiamo. Se poi è titubante, resta a casa. Perché non si vogliono qui giocatori che vengono forzati: chi vuole restare in vacanza ce lo dice e noi siamo disponibili. Non vogliamo chi non ha a cuore le sorti della Nazionale.