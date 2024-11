Spalletti ricorda l’Heysel: «Il 29 Maggio 1985 deve essere una data che nessuno deve dimenticare per il rispetto alle famiglie di quelle persone morte»

Spalletti, il ct azzurro alla vigilia della partita con il Belgio ricorda la tragedia che avvenne nella finale di Champions e lancia un importante messaggio

Alla vigilia della partita contro il Belgio, ha parlato Luciano Spalletti che ricorda le vittime della tragedia avvenuta durante la finale di Champions League in quel di Heysel, lanciando un importante messaggio a riguardo

PAROLE – La data del 29 maggio 1985 deve rimanere nella memoria di tutti per il rispetto che dobbiamo a quelle famiglie. Il calcio è fatto di momenti bellissimi, ma ce ne sono altri tristi come questo, che non devono più succedere. Lo dobbiamo far capire a chi viene allo stadio, che è un luogo per divertirsi, incontrare persone e amare uno sport caro a tanta gente