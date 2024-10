Spalletti mastica amaro: «L’espulsione ha cambiato la partita e ci ha condizionati ma sul gioco devo dire questo»

Spalletti, il ct azzurro analizza a caldo il pareggio che frena la corsa in Nations League ma che non cambia la posizione in classifica dell’Italia

Ai microfoni della Rai ha parlato al termine di Italia-Belgio valevole per la seconda giornata di Nations League Luciano Spalletti, il quale si esprime cosi riguardo il match dell’Olimpico

PAROLE – L’episodio ha cambiato la partita, poi ci metti che prendi gol subito e la gara cambia. Alcune partite vengono segnate non dal calcio giocato, ma da cose che vanno aldilà. Loro nell’uno contro uno sono eccezionali, ti costringono un po’ ad abbassarti. Ma noi dal punto di vista del gioco non abbiamo sofferto molto, se non sui calci piazzati. Mi è piaciuta la personalità della squadra, c’era da confermare, da far vedere e lo abbiamo fatto