Spalletti, il confronto tra Ricci e Rovella: «Tanti dubbi»

Luciano Spalletti, CT della Nazionale Italiana, ha rivelato alcune dichiarazioni sul proprio centrocampo: le su parole su Rovella della Lazio

Quest’oggi sarà la volta di Italia-Germania, match valido per la Nations League. Gli azzurri si misureranno contro una delle acerrime rivali storiche e, a centrocampo, le scelte per Spalletti sono diverse.

Tra queste vi è il dubbio tra Rovella della Lazio e Ricci del Torino, che il tecnico sta cercando di sbrogliare. A questo proposito, è arrivata una disamina molto accurata da parte del tecnico, che ha confrontato i due giocatori nei seguenti termini in vista degli impegni della Nazionale:

«Sono un po’ diversi, ma entrambi sanno giocare a calcio. Sono tutti e due bravi nella gestione e nella regia della squadra. Ricci, anche per come è stato impiegato ultimamente, è un po’ più mezzala: si inserisce di più. Rovella è più mediano, è più quello che, quando fa questa riga per terra e vede che la gente vuole andare oltre, gli viene il sangue agli occhi. Diventa tignosissimo. Non vi dico chi gioca, meglio se si aspetta l’allenamento: ho tanti dubbi, perché ho 23 calciatori forti. Il mio dubbio è su tutti, però al contempo mi fa stare tranquillo quando uno non va a casa: sono convinto che l’altro mi riuscirà a dare quello che desideriamo. Non dipende solo da come noi la vediamo dal campo, anzi dobbiamo riuscire a entrare negli occhi di chi ci vede da fuori».