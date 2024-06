Spalletti a Sky: «Con la Spagna è’ una sfida estrema e per vincere dobbiamo fare questo»

Spalletti, il ct della Nazionale si esprime nel pre gara contro la Spagna rilasciando queste dichiarazioni ai microfoni di Sky

PAROLE – Per noi sono sempre fondamentali i nostri tifosi, sappiamo che ci sono anche quando non li vediamo ed è un po’ per questo che contro l’Italia giocano tutti malvolentieri, sanno che siamo un popolo compatto. Non c’è un prima o un dopo a questa partita qui. E’ la sfida estrema, ci arrivano in pochi a potersela godere. Sono convinto che la squadra farà di tutto per ripetere la gara dell’altra sera, dovremo essere bravi a togliergli il pallino, sennò diventa difficile”