Spal, Semplici confermato ma sarà silenzio stampa fino a sabato

Spal, Semplici è stato confermato alla guida della squadra che rimarrà in silenzio stampa fino alla gara di sabato

Una brutta e pesante sconfitta quella subita ieri dalla Spal per mano della Lazio. Dopo il 5-1 all’Olimpico la società ha deciso per il silenzio stampa e quindi al termine della gara ne l’allenatore ne i giocatori hanno parlato ai microfoni delle varie emittenti televisive e in conferenza stampa.

Silenzio che si protrarrà per tutta la settimana, fino alla gara di sabato contro il Sassuolo come si legge nel comunicato rilasciato dal sito ufficiale: «S.P.A.L. srl comunica che tutti i propri tesserati non rilasceranno dichiarazioni fino a sabato 8 febbraio, giorno in cui il tecnico biancazzurro Leonardo Semplici terrà la conferenza stampa di presentazione della gara SPAL-Sassuolo. La decisione societaria è maturata al fine di dedicare ogni energia solo ed esclusivamente alla prossima gara di campionato».