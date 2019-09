Spal-Lazio, esodo dei tifosi biancocelesti: saranno in 1500 al Mazza

Saranno tantissimi i tifosi biancocelesti che assisteranno al match tra Spal e Lazio allo stadio Mazza di Ferrara

La Lazio cerca la sua seconda vittoria in campionato contro la Spal e oggi avrà anche il sostegno dei propri tifosi. Come riporta Il Corriere dello Sport, allo stadio Paolo Mazza ci saranno circa 1500 tifosi biancocelesti a supportare i ragazzi di Inzaghi. Il prezzo dei biglietti imposto dalla Spal (40 euro per il settore ospite, ndr) non ha frenato la passione dei tifosi capitolini. Il club emiliano aveva inserito già ad inizio stagione la partita con la Lazio nella stessa categoria di quelle con le altre big del campionato, facendo di fatto lievitare i costi. Un problema che andrà affrontato perché i club vorrebbero evitare che i biglietti destinati agli ospiti costino più di quelli acquistabili dai sostenitori di casa, possibilmente inserendo un massimale come già è stato fatto dalla UEFA in questa stagione.