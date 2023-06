Spagna-Ucraina U21, le formazioni ufficiali: la decisione su Gila

Spagna-Ucraina, alle 20.45 va in scena il match valevole per la fase a gironi degli europei di categoria: la decisione su Gila

Alle 20.45 alla Cluj Arena va in scena il match tra Spagna e Ucraina U21, con gli iberici che sono già qualificati per i quarti di finale ma che vogliono chiudere al meglio il girone. Queste le formazioni ufficiali, per quanto riguarda Gila il biancoceleste giocherà titolare

SPAGNA (4-2-3-1): Agirrezabala; Martinez, Hugo Guillamon, Gila, Sanchez; Bernabè, Sancet; Barrenetxea, Aimar Oroz, Riquelme; Camello.

UCRAINA (4-2-3-1): Neshcheret; Llakh, Salluk, Syrota, Vivcharenko; Ocheretko, Zhelizko; Nazarenko, Kryskiv, Braharu; Viunnyk.