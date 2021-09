Spagna U-21, De La Fuente convoca Raul Moro

Spagna U-21, il ct De La Fuente convoca Raul Moro per le sfide di qualificazione agli Europei del 2023 contro Irlanda del Nord e Slovacchia

Le prestazioni di Raul Moro in maglia Lazio non sono passate inosservate in Spagna, per questo motivo il biancoceleste è stato premiato dal ct nella Nazionale Spagnola U-21 con la convocazione alle sfide di qualificazioni agli Europei 2023.

Gli iberici giocheranno l’8 ottobre contro la Slovacchia e il 12 ottobre contro l’Irlanda del Nord.