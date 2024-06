Spagna Italia, Albertini duro: «Ci hanno surclassato, i giovani da noi…..» Le parole dell’ex centrocampista

Intervistato da ANSA, Demetrio Albertini, ex Lazio e Milan, ha parlato della sconfitta dell’Italia contro la Spagna:

«Una partita non e’ l’assoluto, e anche se ieri la Spagna ha surclassato l’Italia sono convinto che il dislivello reale non sia quello. Ma qualcosa vorrà dire se la Spagna ha un progetto sportivo e noi dopo tanti anni ancora stiamo parlando delle seconde squadre; se Yamal a 16 anni ha 38 presenze nel Barcellona che ha cominciato la stagione per vincere la Champions e i nostri ragazzi, campioni d’Europa U.17 o U.19, non trovano spazio o giocano per non retrocedere…Come sempre, parliamo di giovani e non li valorizziamo.La Spagna è stata superiore per qualità complessiva, e ci ha impedito di uscire dalla metà campo. La Spagna ha interpretato al meglio la sua filosofia, l’Italia non è più difensivista. Ma io non credo che il dislivello reale tra i due movimenti sia quello di ieri, in assoluto»