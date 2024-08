Southampton Lazio 1-1, SCONTRO tra Romagnoli e Alcaraz: la SITUAZIONE

Southampton Lazio, scontro sul terreno di gioco tra il difensore biancoceleste e l’ex Juve: ecco cosa è successo

Non si sblocca il risultato tra Southampton e Lazio, con le due squadre ancora ferme sul 1-1 ma a tenere banco è un altro momento di tensione in campo tra Romagnoli e Alcaraz, ancora protagonista dopo il diverbio precedente con Guendouzi. Al 60′ infatti l’ex Juve irrita il biancoceleste e ciò scatena una forte rissa che ha costretto anche le due panchine ad intervenire per dividere i due.