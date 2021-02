Sorteggi Europa League: Milan vs United, alla Roma lo Shakthar

Sorteggi Europa League: le urne di Nyon determinano gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Le avversarie

L’Europa League entra sempre più nel vivo e sempre meno squadre rimangono in corsa per alzare il trofeo a fine stagione. Il sorteggio degli ottavi di finale ha preso il via a partire dalle ore 13 a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della UEFA. Per la Roma ci sarà lo Shakthar, mentre per il Milan il Manchester United.

Sorteggi ottavi Europa League: