Sorteggi Champions League: dove seguire la diretta in Tv e streaming

Alle ore 12 di domani, la Lazio scoprirà la prossima avversaria per gli ottavi di finale di Champions League: ecco dove seguire la diretta

Pareggiando nella gara casalinga contro il Bruges, la Lazio si è assicurata gli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo storico per i biancocelesti che mancavano all’appuntamento da vent’anni, quando Inzaghi era in mezzo al campo con la maglia sudata e non col completo da allenatore.

Il cammino europeo dei capitolini, domani, vedrà il prossimo incrocio: alle ore 12, infatti, dalle urne di Nyon sarà estratta la squadra che la Lazio affronterà nella prossima fase del torneo. L’avversaria sarà una delle seguenti teste di serie: Bayern Monaco, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid.

Ma dove seguire la diretta dal sorteggio? Sui canali di Sky Sport: Sky Sport Football, Sky Sport 24 e Now Tv, In streaming, invece, sul sito skysport.it.