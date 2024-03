Sorrentino: «Mandas può dimostrare il suo valore». Poi su Tudor...

Sorrentino: «Mandas può dimostrare il suo valore». Poi dà un giudizio sull’ingaggio di Tudor. Le parole dell’ex portiere di Serie A

Stefano Sorrentino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ed ha parlato dei portieri della Lazio. Inoltre, l’ex portiere di Serie A si è espresso sull’ingaggio di Tudor. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Provedel ha fatto bene per gran parte del campionato. Mandas? Sono partite di livello quelle che affronterà, dove capisci se sei pronto o meno. Per quel poco che ho visto mi è piaciuto. Mi sembra pazzo nel modo giusto, bravo tra i pali, bene con i portieri. Ha una grande chance e la deve sfruttare. Cambi per Roma e Lazio? In questo momento in due squadre del genere, sono le scelte migliori. De Rossi ha fatto bingo, sia lui che la Roma. E non avevo dubbi conoscendolo. Tudor ha fatto molto bene ed è l’allenatore che serve dopo Sarri, è uno di carattere. Sono scelte molto giuste».