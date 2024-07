Sogliano (ds Verona): «La squadra va rinforzata. Dopo la cessione di Noslin…». Le parole del dirigente gialloblù

Intervenuto ai microfoni de L’Adige, il direttore sportivo dell’Hellas Verona Sean Sogliano ha parlato del mercato del Verona dopo la cessione di Tijjani Noslin alla Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Il mercato è lungo e la squadra va completata. In attacco sono andati via giocatori importanti e sappiamo quanto sia difficile trovare profili in grado di segnare e finalizzare. Sarà fondamentale, però, lottare e andare pure oltre i propri limiti, ma i ragazzi lo faranno».