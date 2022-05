Calciomercato Lazio, Luis Alberto nei desideri del Siviglia

Luis Alberto è nella lista dei desideri del Siviglia. Il Mago piace da sempre a Monchi, ma dovrà scontrarsi con le richieste di Lotito

Ai tifosi del Siviglia è bastato poco per sognare: una foto di Luis Alberto in patria e le preghiere per rimanere a giocare si sono scatenate. Che lo spagnolo piaccia – e molto – a Monchi, però, non è affatto una novità.

Secondo Sport, infatti, sarebbe nella lista dei desideri del club per i colpi da mettere a segno questa estate, visto anche il futuro impegno in Champions League. Il giocatore, dal canto suo, non ha mai nascosto di voler giocare tra le fila del Siviglia, prima però si dovranno fare i conti con le richieste del presidente Lotito…