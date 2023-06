Siviglia: «ll piazzamento della Lazio mi ha stupito, ma ora serve dare continuità»

Siviglia, l’ex giocatore della Lazio commenta la stagione dei biancocelesti ai microfoni di Radiosei soffermandosi anche sul mercato

PAROLE – Il mercato della Lazio sarà fondamentale. Non sarà facile sostituire Milinkovic, porta gol ed è importante. Io credo che comunque i biancocelesti abbiano vinto il loro scudetto, il Napoli era imprendibile. Hanno messo dietro squadre più attrezzate come Inter e Juventus e questo è molto importante. Sarà importante dare continuità, soprattutto a livello difensivo. L’anno che verrà sarà un banco di prova, è fondamentale riconfermarsi. Il lavoro di Romagnoli è stato super, così come quello di Casale. E’ stato un atteggiamento di gruppo positivo, merito di Sarri. Credo che alla lunga entrambi andranno in Nazionale.

l lavoro sull’intera linea difensiva è stato fantastico, considerando anche il sistema di gioco della precedente gestione Inzaghi. L’atteggiamento della squadra è diverso, così come i concetti applicati in fase di non possesso palla. Provedel è un portiere completo, è sempre concentrato e lo ha dimostrato per tutto il campionato. Si è fatto trovare pronto al momento giusto, ha avuto grande merito.

Il piazzamento della Lazio mi hasorpreso. Le altre hanno un po’ rallentato, ma i biancocelesti sono sempre rimasti sul pezzo. La continuità è stato il fattore decisivo quest’anno: i meriti non si discutono. Il prossimo anno è un’incognita, bisogna vedere dopo il mercato quale sarà la situazione”.