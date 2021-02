Siviglia, Gomez: «Mi sento rinato qui, è il mio ruolo ideale» – VIDEO

Papu Gomez ha illuminato il Siviglia con un gol fantastico: ecco le dichiarazioni dell’ex Atalanta dopo la gara contro il Getafe – VIDEO

Papu Gomez commenta il suo gol contro il Getafe, il primo con la maglia del Siviglia.

«Sono felicissimo, finalmente ho fatto il mio debutto in questo stadio meraviglioso. Sono anche molto contento per il gol e per la vittoria. Sono abituato a giocare in questa zona del campo, più o meno è questo il mio ruolo ideale. Quando ho ricevuto la palla, la prima cosa che ho pensato è stata quella di tirare. Ringrazio i miei compagni che dal primo giorno al Sviglia mi hanno fatto sentire un giocatore nuovo. Il gruppo è fantastico e siamo concentrati per raggiungere i nostri obiettivi».