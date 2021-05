Simy Lazio, spunta l’interesse di un altro club. La situazione

Simy Lazio, spunta una pretendente per l’attaccante del Crotone: si tratta della Fiorentina di Commisso. I dettagli

Tutti pazzi per Simy. Oltre alla Lazio, c’è un’altra squadra che si iscrive alla corsa per l’attaccante rivelazione di questa Serie A. Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina ha fatto un sondaggio per il nigeriano.

Joe Barone ha allacciato i rapporti con la dirigenza calabrese, mostrando interesse per il giocatore capace di realizzare 20 gol in 37 partite.