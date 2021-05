Simy, futuro alla Lazio? L’attaccante: «A fine stagione valuterò le offerte»

Simy, attaccante del Crotone finito nel mirino della Lazio, ha parlato del suo futuro. Le parole del giocatore

Nelle ultime settimane la Lazio ha messo nel mirino Simy, attaccante del Crotone autore di una grandiosa stagione nonostante la retrocessione. A FanPage, l’attaccante ha dichiarato:

«Io non lo so se treni così passano una volta sola, potrebbe essere così oppure anche no, ma non ci sto tanto a pensare. Vedremo cosa succederà: a fine stagione vedremo, se arriveranno offerte le valuterò con il mio procuratore, la mia famiglia, ma anche con la società. Decideremo cosa sia meglio per tutti, tutti insieme».