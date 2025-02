Simonelli: «Lazio-Napoli è stata una partita di alto livello. Sul calendario dico questo»

Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha parlato della sfida tra Lazio e Napoli

Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha parlato a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 anche della partita tra Lazio e Napoli.

PAROLE- «Lazio-Napoli è stata una partita di alto livello, a conferma che il nostro è un bel campionato, molto combattuto, con tre squadre che si giocano lo scudetto. Il nostro campionato è molto visto: abbiamo raggiunto la media di 31 mila spettatori a partita, la media più alta degli ultimi dieci anni, nonostante non abbiamo esattamente gli stadi più adeguati, non sono tutti Juventus Stadium purtroppo ».

CALENDARIO- «L’intasamento del calendario è il vero problema del calcio: per le squadre, per gli allenatori, per i giocatori. Però è una cosa che non dipende dalla Lega Calcio italiana. Non possiamo far niente per ridurre il numero di partite »