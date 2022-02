Simeone: «Futuro? Sono un allenatore giovane, voglio migliorare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico dell’Atletico Madrid ed ex Lazio Simeone ha parlato della sua carriera e del futuro

Le parole di Simeone a Vamos de Movistar:

«Sono giovane, voglio migliorare. Questa stagione irregolare mi rende un allenatore migliore, richiede molto di più da me. Sta a me stabilire quale sarà il punto di dire basta. Il calcio è momentaneo, quotidiano. Il club è più importante di tutti noi. Quando non siamo all’Atleti, tutta la strada percorsa servirà a rendere migliore il club. Argentina? Mi piacerebbe allenare dove sono stato per dieci o dodici anni. Però io sono un allenatore da lavoro quotidiano, non sento oggi mio il vivere il calcio in spazi così temporalmente corti e distanziati. Quando avverrà, spero che anche dall’altra parte capiscano che sono in grado di farlo».