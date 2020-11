Simone Inzaghi, Agresti: «Ha gli uomini contati eppure ottiene grandi risultati»

Stefano Agresti ha evidenziato i meriti di Inzaghi tra le mille difficoltà a RadioRadio

Sulle frequenze di Radio Radio il noto giornalista Stefano Agresti ha parlato dei meriti di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che tra innumerevoli difficoltà ha collezionato 11 punti in campionato dopo 7 giornate ed è ancora in corsa per il passaggio alla fase a eliminazione diretta di Champions League. «Come Fonseca, o anche in condizioni peggiori a livello di emergenza, gioca veramente con gli uomini contati e ottiene grandi risultati».