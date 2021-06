Signori, ritorno nel mondo del calcio? I progetti dell’ex bomber

Dopo la grazia ricevuta dal presidente della FIGC Gravia, Beppe Signori è pronto a tornare nel mondo del calcio: ecco i suoi progetti

La luce alla fine di un lunghissimo tunnel, durato 10 anni. Finalmente Beppe Signori, assolto da tutte le accuse nella vicenda del calcio scommesse, ha ricevuto anche la grazia dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. L’ex bomber biancoceleste, dunque, è pronto a tornare nel mondo del calcio, con alcuni progetti importanti.

Infatti, come riportato da Il Messaggero, l’ex giocatore della Lazio aveva superato brillantemente il corso di Coverciano per diventare allenatore prima che scoppiasse il caso che lo ha travolto e, in questi anni, si è tenuto costantemente aggiornato. Re Beppe, dunque, potrebbe tornare in campo o, meglio, in panchina.