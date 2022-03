Signori: «Sarri un allenatore che fa la differenza»

Signori ha voluto elogiare l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri. Queste le parole dell’ex attaccante biancoceleste

Signori ha voluto elogiare l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri. Queste le parole dell’ex attaccante biancoceleste, rilasciate ai microfoni di Sky Sport 24.

SARRI – «Credo che il lavoro di Sarri si vedrà fra un po’ di tempo. Poi è ovvio che la Lazio ha messo in conto questo discorso, nel senso che prendendo Sarri, andando a cambiare un modulo che durava ormai da cinque anni, ci potevano essere delle difficoltà, come ci sono state. Però credo che ultimamente la Lazio stia raggiungendo quella continuità che gli serve. Insomma, sicuramente Sarri può fare veramente la differenza».

ALLENATORI – «Ho avuto la fortuna di avere Zeman, Sacchi, Mazzone, Guidolin e ruberei qualcosa da tutti loro. Io credo che un allenatore debba avere una propria idea, ma farsi anche furbo e rubare i segreti gestionali per diventare un allenatore completo. Mi piacciono Spalletti, Sarri, Pioli, Inzaghi, mi sta sorprendendo molto Italiano, che era un allenatore emergente e invece vedo che sta facendo molto bene, così come Dionisi. Sono tutti allenatori che secondo me possono fare la differenza nei loro club. Poi ovviamente contano anche i giocatori».