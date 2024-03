Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: l’Under 16 difende il terzo posto. Tutti i dettagli

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend del Settore giovanile biancoceleste.

I RISULTATI DEL FINE SETTIMANA– «Nel fine settimana che si è appena concluso, le giovani aquile biancocelesti conquistano 2 vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

L’Under 18 di mister Punzi si aggiudica lo scontro diretto contro il Genoa per 0-2. Mettono la firma sul match Serra e Silvestri. Una vittoria importante che permette alla Lazio di salire al quinto posto della classifica.

Turno di riposo per l’Under 17 di Marco Alboni. Nonostante la sosta, i biancocelesti rimangono al quarto posto della classifica, approfittando della sconfitta del Palermo.

Lo scontro diretto dell’Under 16 tra Lazio e Frosinone termina in parità. Alla rete di Befani risponde il biancoceleste De Cortes per l’1-1 finale. I ragazzi di Gianluca Procopio difendono il terzo posto della classifica lasciandosi alle spalle proprio Frosinone, Lecce e Fiorentina, dietro di quattro lunghezze.

L’Under 15 non riesce a risollevare le proprie sorti ed impatta anche nella sfida casalinga contro il Frosinone. Alle aquile di Giorgio Galluzzo non è sufficiente la rete di Iovane e perdono 1-3. I biancocelesti rimangono al quinto posto della classifica.

Sosta di campionato per l’Under 14 Regionale Eccellenza, aquile classe 2010 impegnate in una sola sfida. I biancocelesti di Tommaso Rocchi espugna Perugia con un netto 0-5. Mettono la firma sul match De Vincenzo, Tocci, Schettini Ambrosio, Marinelli e Massarut. La Lazio conclude il campionato nazionale Under 14 Pro al primo posto della classifica e vola alle Fase Interregionale.

Le giovani aquile concludono un weekend positivo e ritornano in campo dopo la sosta pasquale.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 25^ Giornata

GENOA-LAZIO 0-2

Marcatori:14’pt Serra (L), 8’st Silvestri (L)

GENOA: Boschi, Bailo, Ghinassi (9’st Pellicanò), Deseri, Mavraj, Barry (1’st Lattari), Grossi, Pinelli (38’st Al Kharusi), Ghirardello (33’st Gucik), Carbone (38’st Tarantino), Dodde.

A disp.: Ceppi (GK), Tarquini, Georgievski, Federici.

All.: Ruotolo.

LAZIO: Bosi, Ferrari, Ercoli, Barone, Bordoni, Nazzaro, Cuzzarella (24’st Farcomeni), Silvestri (44’st Milano), Di Gianni (32’st Urbano), Serra (32’st Proromo), Paolocci (44’st Iorio).

A disp.: Gagliano (GK), Plutnik, Cogo.

All.: Punzi.

Under 17 Nazionali -23^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 16 Nazionali -23^ Giornata

LAZIO-FROSINONE 1-1

Marcatori: 36’pt rig. Befani (F), 3’st De Cortes (L)

LAZIO: Giacomone, Buonafede (28’st Papandrea), Noto, De Fraia, Di Marzio, Ciucci, Di Claudio (14’st De Angelis), De Cortes, Polinari, Callarà, Polinari (19’st Romanelli), Zangari (19’st Costantini).

A disp.: Croce (GK), Di Liberto, Reita, Panariello, Fanku.

All.: Procopio.

FROSINONE: Russi, Mirenzi, Colafrancesco, Forni, Grande (11’pt Marini), Reali, Castellani, Mancini, Befani, Menghini (25’st Rosa), Carpentieri (40’st Attanasio).

A disp.: Giora (GK), Saccheri, Abbriano, Petraglia, Borghi, Giacomei.

All.: Marsella.

Under 15 Nazionali – 23^ Giornata

LAZIO-FROSINONE 1-3

Marcatori: 36’pt Ionta (F), 16’st Iovane (L), 32’st Taddei (F), 33’st Casagrande (F)

LAZIO: D’Isanto, Iovane (35’st D’Agostino), Ferrante, Cappuccini (31’st Terracina), Miloiu (1’st Agrifoglio), Berni Canani, Materazzi (35’st Bellissima), Morelli (35’st Morucci), Clarizia, Martellucci, Dimaggio.

A disp.: Patarini (GK), Palancica, Florio, Diori.

All.: Galluzzo

FROSINONE: Rosa, Iacobei, Obeid (38’st Cacciotti), Riggi, Sperduti (24’st Valentino), Di Giuseppe, Ionta, Caschera (18’st Esposito), Morici (24’st Bonanno), Taddei, Casagrande.

A disp.: Scordari (GK), Frani, Trulli, Ricci.

All.: Olivera.

Under 14 Pro -18^ Giornata

PERUGIA-LAZIO 0-5

Marcatori: 15’pt De Vincenzo (L), 3’st Tocci(L), 24’st Schettini Ambrosio (L), 34’st Marinelli (L), 35’st+4’ Massarut (L)

PERUGIA: Tarducci (20’st Tentellini), Porcu (23’st Borghesi), Tatullo (23’st Guelfi), Chierico, Bisonni, Turchi (8’st Noviello), Cecconi (4’st Corinaldesi), Galeotti, Tromboni (20’st Galardini), Citernesi, Cossias (4’st Salvucci).

A disp.: Cicioni, Paciotti.

All.: Campese.

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben (31’st Bartoletti), Massarut, Monti, Ricci Gian., Caputo (26’st Germani), Ricci Gab. (31’st Marinelli), Schettini Ambrosio (31’st Ionta), De Vincenzo (26’st Rizzo), Salvati (20’st Petronzi).

A disp.: Capasso (GK), D’Innocenti.

All.: Rocchi.

Under 14 Regionali Eccellenza

SOSTA».